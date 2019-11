Capannori (Lucca): vince 1 milione e 756.340 al Gratta & Vinci

ROMA – 1 milione e 756.340 di euro grazie a un biglietto di Gratta & Vinci. Il fortunato, o la fortunata, ha pescato il biglietto vincente alla tabaccheria di via delle Ville 12 a a Lammari (Capannori, Lucca), di cui sono titolari Alessio Biagi e la moglie Eleonora Giorgetti. Capannori, in provincia di Lucca.

“Sono convinto che il vincitore sia del posto perché la mia tabaccheria è frequentata specialmente da gente della zona – ha affermato Biagi – Devo però dire che un certo passaggio di forestieri qui c’è. Ogni ora sul viale Europa, transitano migliaia di veicoli. Non posso averne la certezza, ma potrebbe essere un camionista che si è fermato a mangiare. Tuttavia ho la sensazione che sia qualcuno del posto. Spero solo che il vincitore si ricordi di noi e ci faccia un regalo”.

300mila euro saranno corrisposti subito al vincitore. Quindi 6mila euro ogni mese per la durata di 20 anni e 100mila euro di bonus finale, secondo la formula della giocata “Nuovo turista per sempre”.

“Dall’inizio dell’anno il Gratta e Vinci – segnala il quotidiano La Nazione – ha distribuito in Toscana premi per oltre 382 milioni di euro, mentre in tutta Italia ha distribuito complessivamente premi per oltre 6 miliardi di euro”. (fonte La Nazione)