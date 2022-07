Capilungo (Lecce), sub disperso ritrovato da un peschereccio: ha passato la notte in mare aperto (foto ANSA)

Ha passato la notte in mare aperto il sub che ieri sera, 19 luglio, era stato dato per disperso nelle acque al largo di Lecce. L’uomo, un sessantenne, era scomparso in mare dopo un’uscita in località Capilungo, marina di Alliste (Lecce).

Sub disperso in mare, ritrovato da un peschereccio

Alle 5.30 di questa mattina un peschereccio di Gallipoli ha ritrovato ad un miglio dalla costa il sub, residente a Racale, disperso da ore in località Capilungo a marina di Alliste. Le operazioni di ricerca, coordinate dalla Guardia Costiera di Gallipoli, sono scattate dopo l’allarme lanciato da un amico con il quale il pescatore si era immerso.

Il salvataggio

Le operazioni hanno impegnato i mezzi navali della Guardia Costiera di Gallipoli ed un nucleo subacqueo dei Vigili del Fuoco. Il pescatore sportivo, in buone condizioni, è stato soccorso, trasportato al porto di Gallipoli e da qui in ambulanza in ospedale.