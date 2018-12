ROMA – Ancora non hai deciso cosa fare a Capodanno? Ecco un piccolo elenco degli eventi nelle principali città italiane. A Roma serie di spettacoli nelle aree pedonalizzate di piazza dell’Emporio, Giardino degli Aranci, via Petroselli, lungotevere Aventino, lungotevere dei Pierleoni e Isola Tiberina. Il cuore di Roma si trasformerà in un paesaggio da sogno con un ricco programma di spettacoli, performance, istallazioni, musica, proiezioni. Tra gli eventi il concerto di Achille Lauro e Vinicio Caposella.

Per chi preferisce la comicità all’Auditorium andrà in scena Gigi Proietti, al PalaLottomatica Enrico Brignano, Flavio Insinna al Teatro Sala Umberto, Enrico Montesano al Sistina, Lillo e Greg al Teatro Olimpico.

A Torino invece, al Teatro Regio, arriva lo spettacolo di Roberto Bolle. A Milano, al Teatro Nazionale, c’è invece in programmazione il musical di Mary Poppins. Al Teatro Arcimboldi invece andrà in scena la versione italiana di “Mamma Mia!”.

Sempre a Milano in piazza Duomo ci sarà il concerto di Francesco Gabbani.

A Firenze Carlo Conti, Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni si esibiranno insieme in uno spettacolo da non perdere al Teatro Verdi.

A Napoli, al teatro Bellini, arriva il “Viva Momix Forever”. Uno spettacolo travolgente in cui i ballerini danzano con il supporto di giochi di illuminotecnica, illusioni ottiche e tessuti fosforescenti.

Tanti gli eventi anche in Sardegna. A Cagliari suoneranno i Subsonica. A Olbia i Maneskin. Gianna Nannini invece si esibirà a Castelsardo.

A Mantova si esibiranno lo Stato Sociale e i Planet Funk. A Reggio Emilia Daniele Silvestri. A Rimini Nek. A Pescara invece si esibirà J-Ax.

A Bari, per l’evento “Capodanno in Musica 2019” (evento che sarà trasmesso in diretta su Canale 5) sul palco saliranno Luca Carboni, Fabio Rovazzi, Annalisa, Guè Pequeno, Fabrizio Moro, Ermal Meta, Benji & Fede, Ron e i Tiromancino.

Su Rai 1 invece andrà in onda in diretta da Matera “L’Anno che Verrà”. Tra gli ospiti Massimo Ranieri, Il Volo, Malika Ayane, Red Canzian, Fausto Leali, Gianni Togni, Michele Zarrillo, Ivana Spagna, Alan Sorrenti, Donatella Rettore, Formerly of Chic e l’Orchestraccia.

