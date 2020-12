Capodanno 2021, coprifuoco, autocertificazione amici: cosa si può fare e cosa non si può fare

Capodanno 2021 si avvicina e in molti si chiedono cosa si potrà fare l’ultima notte dell’anno e cosa non si potrà fare.

il 31 dicembre, 1, 2 e 3 gennaio, tutta Italia è in fascia rossa per poi tornare arancione il 4 e di nuovo rossa il 5 e 6 gennaio.

Queste restrizioni decise con il Decreto di Natale resteranno valide fino al 6 gennaio 2021. Dopo quella data le venti Regioni italiane torneranno gialle o ancora arancioni e rosse in base alla curva epidemologica.

Capodanno 2021, coprifuoco esteso fino alle 7

La notte di Capodanno il coprifuoco comincia come sempre alle ore 22 per terminare due ore dopo la norma di questi mesi, ossia alle 7 del mattino.

Quest’anno bisognerà brindare in famiglia o con un numero ristrettissimo di parenti o amici.

Anche per l’ultimo giorno dell’anno è infatti possibile andare a trovare amici o parenti in massimo 2 persone (al netto dei minori di 14 anni e delle persone disabili o non autosufficienti), una sola volta al giorno dalle ore 5 alle ore 22. Ci si potrà anche fermare a dormire.

Per i festeggiamenti di Capodanno non è però possibile spostarsi tra una Regione e un’altra e nemmeno tra un Comune e un altro se non per comprovate esigenze lavorative, motivi di salute o necessità con obbligo di autocertificazione (clicca qui per scaricarla).

Il 31 dicembre non sarà possibile raggiungere le seconde case se situate fuori Regione e nemmeno effettuare degli acquisti: i negozi e i centri commerciali resteranno chiusi, così come i bar, i ristoranti e le pizzerie.

L’asporto, però, sarà possibile fino alle ore 22.

Vietati anche i veglioni negli hotel: il servizio sarà possibile solo in camera dalle ore 18:00 del 31 dicembre fino alle ore 7:00 del 1 gennaio.

il 31 si potrà svolgere attività motoria nei dintorni della propria abitazione e attività sportiva non necessariamente nei dintorni purché in forma individuale. Tra le attività sportive rientra anche lo jogging.

Si potrà sempre svolgere attività di volontariato o rientrare presso la propria residenza o domicilio. Anche andare a Messa è concesso nel rispetto degli orari di coprifuoco.

Durante il coprifuoco di Capodanno saranno sempre consentiti gli spostamenti dettati da motivi di lavoro, salute o necessità e con autocertificazione.

Per i trasgressori sono previste multe da 400 euro fino a 1.000 euro.

Capodanno 2021, cosa si può fare e cosa non si può fare

Riassumendo, ecco cosa si può fare il 31 dicembre e cosa non si può fare.