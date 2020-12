Capodanno 2021 si avvicina. Per via della pandemia sarà un fine anno insolito con pochi festeggiamenti, un’occasione perfetta per riscoprire la poesia.

Ecco alcune poesie che parlano della fine dell’anno scritte da importanti poeti come Pablo Neruda e Gianni Rodari e da personalità del calibro di Madre Teresa di Calcutta, Giovanni Paolo II e Goethe.

Il Primo Giorno dell’Anno (Pablo Neruda)

Lo distinguiamo dagli altri

come se fosse un cavallino

diverso da tutti i cavalli.

Gli adorniamo la fronte

con un nastro,

gli posiamo sul collo sonagli colorati,

e a mezzanotte

lo andiamo a ricevere

come se fosse

un esploratore che scende da una stella.

Come il pane assomiglia

al pane di ieri,

come un anello a tutti gli anelli…

La terra accoglierà questo giorno

dorato, grigio, celeste,

lo dispiegherà in colline

lo bagnerà con frecce

di trasparente pioggia

e poi lo avvolgerà

nell’ombra.

Eppure

piccola porta della speranza,

nuovo giorno dell’anno,

sebbene tu sia uguale agli altri

come i pani

a ogni altro pane,

ci prepariamo a viverti in altro modo,

ci prepariamo a mangiare, a fiorire,

a sperare.

L’anno nuovo (Gianni Rodari)

Indovinami, indovino,

tu che leggi nel destino:

l’anno nuovo come sarà?

Bello, brutto o metà e metà?

Trovo stampato nei miei libroni

che avrà di certo quattro stagioni,

dodici mesi, ciascuno al suo posto,

un carnevale e un ferragosto,

e il giorno dopo il lunedì

sarà sempre un martedì.

Di più per ora scritto non trovo

nel destino dell’anno nuovo:

per il resto anche quest’anno

sarà come gli uomini lo faranno.

Poesia di Capodanno (Lina Schwarz)

Buon Capodanno. S’alza il sipario…

Via il primo foglio del calendario!

Sui tuoi foglietti scritto che hai,

Anno che sorgi? Letizia o guai,

giornate bianche; giornate nere?..

No, i tuoi segreti non vo’ sapere;

sopra ogni pagina che Iddio mi dona

io voglio scrivere: – giornata buona.

Oh anno nuovo (Gianni Rodari)

O anno nuovo, che vieni a cambiare

il calendario sulla parete,

ci porti sorprese dolci o amare?

Vecchie pene o novità liete?

Dodici mesi vi ho portati,

nuovi di fabbrica, ancora imballati;.

trecento e passa giorni ho qui,

per ogni domenica il suo lunedì;

controllate, per favore:

ogni giorno ha ventiquattr’ore.

Saranno tutte ore serene

se voi saprete usarle bene.

Vi porto la neve: sarà un bel gioco

se ognuno avrà la sua parte di fuoco.

Saranno una festa le quattro stagioni

se ognuno avrà la sua parte di doni.