Capodanno 2021, come augurare Buon Anno Nuovo ad amici e conoscenti su WhatsApp, la app di messaggistica più diffusa al mondo. Frasi buone anche per gli altri social, Facebook e Instagram su tutti.

Tutto è pronto per accogliere l’avvento del nuovo anno che quest’anno, a causa della pandemia in corso impone festeggiamenti di profilo bassissimo.

Ecco una carrellata con le migliori frasi di Capodanno 2021 per augurare buone feste e felice anno nuovo a tutti i nostri amici, parenti e colleghi di lavoro. Frasi divertenti ed anche irriverenti per farsi una risata e lasciare alle spalle un anno che non sarà ricordato in maniera positiva.

Capodanno 2021, Buon Anno Nuovo: le frasi divertenti per WhatsApp e Facebook

Espandi i tuoi amici cerchi questo nuovo anno, incontra nuove persone, comunica e fai nuove amicizie. Si tratta di gioire e di dare il benvenuto al nuovo anno nella grandiosità.

Ti auguro un felice anno nuovo o uno buono di quelli usati! Buon 2021!

Il 2021 sarà l’anno del tuo riscatto. Sono sicuro che sarà così, contatterò io personalmente dei rapitori.

Che questo 2021 ti porti tante cose belle…e mi raccomando siamo amici: si fa tutto a metà!

“Buon anno amica mia, e visto che ci siamo auguri in anticipo per la festa della befana!”

Buon Anno! Spero che questo 2021 ti porti simpatia, bellezza, fama, successo…ah no, è solo un anno nuovo, mica un miracolo!

Spero che tu sparga gioia e felicità ovunque tu vada tutti i 365 giorni del prossimo anno e ottenga lo stesso in cambio. Buon anno a te!

Ti auguro di emozionarti, sorridere, gridare di gioia, di stupore, di ricevere mille abbracci e dare mille baci, di essere felice e di goderti appieno ogni momento!

Capodanno 2021, le altre frasi divertenti da pubblicare sui social