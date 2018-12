Capodanno Milano 2019, concerto Francesco Gabbani: eventi e orari

MILANO – Cosa fare a Capodanno a Milano? Ecco tutti gli eventi e gli orari.

A Milano i riflettori sono puntati su Francesco Gabbani, rivelazione del festival di Sanremo prima tra i giovani con Amen e poi con la vittoria nel 2017 con Occidentali’s Karma, due schegge del nuovo pop italiano di cui Gabbani è uno dei protagonisti. L’appuntamento per il concertone di San Silvestro meneghino è alle 22 in piazza Duomo. Per il concerto sono attese almeno 20mila persone.

Prima del concerto sul palco salirannoDario Vergassola e lo speaker di Rds Paolo Piva. Il concerto inizierà alle ore 20.00 con il dj set Discoradio Party con Edo Munari, Matteo Epis e Walter Pizzulli. Dalle ore 21.00 parte la musica dal vivo con i The Bluebeaters e poi salirà Francesco Gabbani.

Il concerto si chiuderà alle ore 00.15, per consentire ai partecipanti di utilizzare il trasporto pubblico per gli spostamenti. Per la sera di Capodanno il servizio delle linee metropolitane M1, M2, M3 e M5 è prolungato (solo sulle tratte urbane: fino a Molino Dorino sulla M1 e tra Cascina Gobba e Abbiategrasso sulla M2) con gli ultimi passaggi in centro alle 2.00 di notte circa. Mentre le linee sostitutive notturne (NM1, NM2 e NM3) iniziano il servizio intorno all’1.30.

Dal pomeriggio di lunedì 31 dicembre verrano chiusi gli accessi alla fermata Duomo sia per M1 sia per M3; si consiglia, dunque, l’utilizzo delle fermate più vicine, Cordusio e San Babila (M1) e Missori e Montenapoleone (M3).

Le regole della cosiddetta “area rossa” del concerto. È assolutamente vietato introdurre nell’area concerto bottiglie in vetro, petardi, fuochi pirotecnici e spray urticante. La zona del sagrato del Duomo è riservata a persone con disabilità e ai loro familiari, con accesso consigliato dal varco di piazza Fontana.