Capodanno neonazista tra svastiche e uniformi SS: festa di un gruppo di estrema destra

Una foto in bianco e nero che ritrae quattro membri delle SS naziste che brindano con delle bottiglie di vino per festeggiare Capodanno. E’ la locandina dell’evento di capodanno promosso dal gruppo di estrema destra Do.Ra, Comunità militante dei Dodici raggi, nella loro nuova sede di Azzate un comune di poco più di 4 mila abitanti in provincia di Varese. Un’immagine che ha fatto indignare le associazioni antifasciste come Memoria Antifascista, che ha lanciato per prima l’allarme, e l’Anpi di Milano e della Lombardia che ha chiesto con forza, attraverso il suo presidente Roberto Cenati, che questa “pericolosa setta” venga sciolta dalla magistratura “in base alle leggi Scelba e Mancino”.

Il capodanno neonazista

Il capodanno del gruppo neonazista si terrà il 31 dicembre dalle 19, come spiegato sulla locandina, al circolo culturale Fratelli Gervasini. La nuova sede della Comunità Militante, dopo la chiusura di quella di Caidate di Sumirago (Varese), nel 2017, a seguito di un’inchiesta della Procura di Busto Arsizio. La sede di Azzate è stata inaugurata il 28 ottobre scorso con tanto di taglio del nastro e un mosaico che raffigura un sole nero sul pavimento come decorazione. Per l’ex deputato del Pd Emanuele Fiano, che ha rilanciato la battaglia di Memoria Antifascista, la locandina e l’evento del 31 dicembre rappresentano “un immondo insulto alla morte per mano nazista di milioni di persone”.

La replica

Quello che si è creato attorno all’evento di capodanno “è un clamore immotivato – ha replicato il presidente di DO.RA Alessandro Limido all’ANSA – perché quella legata ai soldati delle SS è un’iconografia che ci rappresenta da 29 anni. Inoltre si tratta di soldati e non di gerarchi”. Per quanto riguarda la serata “sarà un capodanno nella nostra sede tra militanti con le loro famiglie con circa 40 persone – ha proseguito -. La polemica o la si fa sempre o non la si fa mai. La nostra associazione ha 400 iscritti che provengono anche da fuori Varese ma i militanti sono in tutto 32, siamo un gruppo microscopico”.

