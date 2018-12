ROMA – Capodanno 2019 a Roma? Ecco il programma.

“Conto alla rovescia per La Festa di Roma – Capodanno 2019. Una festa cosmica lungo un giorno. E’ infatti dedicata alla Luna, in occasione del cinquantenario del primo sbarco, questa terza edizione de La Festa di Roma. Per un giorno intero, il 31 dicembre 2018 al Circo Massimo, il 1 gennaio 2019 nelle aree pedonalizzate di piazza dell’Emporio, Giardino degli Aranci, via Petroselli, lungotevere Aventino, lungotevere dei Pierleoni e Isola Tiberina, il cuore di Roma si trasforma in un paesaggio da sogno con un ricco programma di spettacoli, performance, istallazioni, musica, proiezioni”.

Lo scrive la sindaca di Roma Virginia Raggi sul suo profilo Facebook nella rubrica ‘la sindaca informa’. “Tutto ad ingresso gratuito – prosegue – 24 ore di eventi e più di 100 performance in un’area dedicata, con un cast internazionale di circa mille artisti provenienti da 46 paesi dei 5 continenti del mondo per festeggiare l’arrivo del nuovo anno varcando confini geografici, culturali, sociali.

Dallo scenografico spettacolo di Kitonb alle istallazioni Planet Humanoid di Amanda Parer, dalle coreografie sospese della compagnia Danza Verticale – Il Posto e lo spettacolo acrobatico del Grupo Puja! al concerto di Vinicio Capossela, il live di Achille Lauro passando per il video mapping di Philipp Geist che trasformerà il volto dell’Isola Tiberina, le kermesse de Le Remue Menage e Les commandos percu, fino alle istallazioni site specific 360 Dome di Francois Moncarey, Ephemeral di Quiet Ensemble e Museum of the Moon di Luke Jerram”.

Poi la Raggi sottolinea: “Voglio ricordare che per raggiungere l’area del Circo Massimo è consigliabile l’uso della metropolitana con fermata Circo Massimo. La notte di Capodanno saranno aperte fino alle 3.30 (ora delle ultime partenze dal capolinea) le linee metro A-B/B1-C, le ferrovie regionali Roma-Lido e la tratta urbana Flaminio-Montebello. Dalle 3.30 sino alle 8 del mattino entreranno in servizio le linee bus notturne che seguono i percorsi di metro e ferrovie”.