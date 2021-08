Un uomo di 50 anni, palesemente ubriaco, ha preso a calci l’auto dei carabinieri e poi anche i militari che lo avevano fermato: è accaduto a Capodimonte, in provincia di Viterbo. Sabato sera, verso le 23, i carabinieri stavano effettuando i controlli sul lungolago, in alcuni locali per il rispetto delle norme anti contagio.

I carabinieri aggrediti a Capodimonte

Proprio durante i controlli un uomo di circa 50 anni ubriaco, dopo essere stato richiamato più volte per il suo comportamento, si è scagliato contro la pattuglia dei militari della stazione di Capodimonte. L’uomo ha danneggiato a calci la macchina dei carabinieri e poi ha aggredito i due militari. Un carabiniere è dovuto ricorrere alle cure mediche del pronto soccorso.

L’arresto dell’uomo dopo i calci ai carabinieri

Come riporta Tusciaweb, i carabinieri quindi hanno immobilizzato il 50enne e arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, violenza e danneggiamento di beni pubblici. Sul posto sono intervenute in ausilio due pattuglie dell’aliquota radiomobile della compagnia di Montefiascone.