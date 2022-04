Tragedia della strada Poggio dei Pini a Capoterra in provincia di Cagliari. Francesca Alessia Pisano, una ragazza di 17 anni è morta in seguito alle ferite riportate in un incidente. La vittima avrebbe compiuto fra pochi giorni diciotto anni.

Capoterra, auto fuori strada a Sa Peda e su gattu

L’incidente è avvenuto al sera di domenica 10 aprile. Per motivi ancora da chiarire l’auto è uscita fuori strada in località Sa perda e su gattu. A bordo, insieme alla ragazza, anche un amico di 21 anni. La ragazza è stata trasportata all’ospedale Brotzu di Cagliari in codice rosso e poi portata in sala operatoria. Ma la giovane non c’è l’ha fatta. Il ragazzo è invece attualmente ricoverato al policlinico di Monserrato non in pericolo di vita.

I rilievi dell’incidente sono stati effettuati dai Carabinieri di Capoterra assieme ai colleghi di Pula e Assemini.