FAENZA – Capotreno aggredita da un passeggero nigeriano senza biglietto sull’Intercity alla stazione di Faenza. “Sono entrata nello scompartimento per chiedere i biglietti e quell’uomo si è subito alzato in piedi gridandomi di non parlargli e che tanto lui sarebbe sceso alla fermata successiva”, racconta la capotreno aggredita. “Visto il suo fare aggressivo mi sono allontanata per chiamare la polizia, ma lui mi ha seguita e ha cercato di darmi un pugno”.

La brutta esperienza è quella vissuta dalla 37enne residente a Bologna che avrebbe potuto avere conseguenze peggiori se la donna non fosse riuscita a schivare il pugno del nigeriano. L’uomo infatti, alla richiesta di mostrarle il titolo di viaggio, ha risposto invece mirando al volto. Il pugno, sfiorando la capotreno, ha poi colpito in pieno un passeggero alle sue spalle.

Mentre la donna risaliva in treno per concludere il turno di lavoro, ancora spaventata ma senza evidenti segni trauma, l’aggressore è stato raggiunto ed identificato dalla polizia. L’uomo, fermato dagli agenti, ha dapprima finto un malore. Raggiunti dai sanitari è stato portato in ospedale dove le analisi del sangue hanno evidenziato tracce di alcool. Una volta dimesso, tentando la fuga, ha aggredito i poliziotti a calci, testate e morsi, continuando l’escalation di violenza nonostante fosse stato ammanettato.