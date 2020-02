FOGGIA – Un capotreno ha chiesto il biglietto a un uomo di origine libica che in tutta risposta l’ha aggredito e minacciato. Solo l’intervento di un finanziere che non era in servizio è riuscito a scongiurare il peggio e fermare l’aggressione. L’episodio è avvenuto su un treno della tratta ferroviaria Foggia-San Severo una settimana fa, ma solo il 4 febbraio è stato reso noto su diversi quotidiani.

Secondo quanto riferito da Sonia Dinolfo su Il Giornale, il capotreno stava chiedendo i biglietti quando è arrivato davanti al suo aggressore, uno libico di 39 anni senza fissa dimora. Alla richiesta di esibire il biglietto, pena una sanzione, l’uomo ha iniziato a inveire contro il capotreno e minacciarlo.

Tra i passeggeri che hanno avvertito le grida c’era anche un finanziere fuori servizio e in forza a San Severo, che vedendo la situazione di tensione è intervenuto e ha bloccato il libico prima che potesse aggredire fisicamente il capotreno. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di resistenza a un incaricato di pubblico servizio e portato nella casa circondariale di Foggia. (Fonte Il Giornale)