ROMA – Capri, l’isola più bella del mondo, simbolo del turismo a 5 stelle e del lusso da jet set, si è scoperta povera e svantaggiata, proprio a causa della sua condizione insulare.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela qui

Tutte le notizie di Ladyblitz in questa App per Android. Scaricatela qui

Per questo, dal sindaco in giù, si raccolgono firme per modificare la Costituzione attraverso un referendum. Capri senza vergogna? Sembra di no: l’obiettivo è far sì che lo Stato “riconosca il grave e permanente svantaggio naturale derivante dall’insularità” e disponga “misure necessarie a garantire una effettiva parità ed un reale godimento dei diritti individuali e inalienabili”.

Scuole, ospedali, commercio: tutto è più difficile e costoso sull’isola, i capresi e chi da fuori sceglie di lavorare a Capri – questo il senso dell’istanza rivendicata – devono poter essere in qualche modo garantiti dallo Stato per lo svantaggio vissuto.

“Chi vive sull’isola deve godere di uguali diritti – spiega il sindaco – ed i servizi garantiti debbono essere gli stessi di cui possono usufruire gli italiani che vivono in città. E mi riferisco alla possibilità di curarsi, di studiare, di non essere sfavoriti per le particolarità territoriali”.