Caprino Veronese, sfregia al viso la ex e poi tenta la fuga all’estero: arrestato (Foto Ansa)

REGGIO EMILIA – Ha tentato di fuggire all’estero dopo aver sfregiato la sua ex compagna con una coltellata al volto. Ma la sua fuga è durata poche ore e nella notte è stato arrestato a Reggio Emilia dai carabinieri.

L’episodio di violenza è avvenuto nella serata di giovedì 28 maggio, intorno alle 20, a Caprino Veronese (Verona).

Qui l’uomo, un uomo marocchino di 40 anni, al termine di una lite con la ex fidanzata, di 25 anni, si è armato di coltello e l’ha ferita prima al viso provocandole un taglio di oltre 20 centimetri e poi al cuoio capelluto. Quindi è salito a bordo di un’Audi A3 nera e si è allontanato.

La donna ha chiamato i soccorsi ed è stata portata all’ospedale, dov’è stata trattenuta in osservazione per le lesioni.

Proprio in ospedale poi raccontato tutto alle forze dell’ordine di Verona che hanno fatto scattare le immediate ricerche in tutto il Nord Italia.

E poche ore dopo si è avuto un riscontro grazie al sistema tecnologico di rilevazione delle targhe con le telecamere.

L’uomo era infatti transitato alle 2:30 di notte nelle strade del reggiano, prima a Rubiera e poi nel capoluogo. E alla fine è stato bloccato.

Indossava ancora gli abiti utilizzati durante l’accoltellamento e nel bagagliaio i militari hanno trovato due valigie piene di vestiti e affetti personali oltre a 1.500 euro in contanti.

Gli inquirenti pensano che stesse tentando di tornare nel suo Paese. Ora l’uomo si trova in carcere a Reggio Emilia a disposizione dell’autorità giudiziaria.

La Procura ha formulato le accuse di lesioni personali aggravate e deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso. (Fonte: Ansa)