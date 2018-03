CASERTA – Un volo di oltre 30 metri dal ponte e l’auto che si schianta rovinosamente a terra. Ernesto Della Corte, anziano di Capua, è morto sul colpo nell’incidente avvenuto l’11 dicembre sul ponte dell’ex Pierrell. Il traffico nella zona è stato bloccato per consentire ai soccorsi di intervenire e per fare i rilievi del caso sulla dinamica dell’incidente.

Secondo una prima ricostruzione, l’auto guidata da Della Corte si è scontrata con un’altra vettura sul cavalcavia ed è finita giù dal ponte, precipitando per 30 metri. L’impatto è stato violentissimo e nonostante l’intervento dei vigili del fuoco e della polizia l’anziano è morto sul colpo. Un’altra persona coinvolta nell’incidente sarebbe rimasta ferita, ma in modo non grave, come riportato dal sito Edizione Caserta.

Della Corte viveva nel centro di Capua ed era molto conosciuto dai suoi concittadini. Solo qualche tempo fa la sua famiglia era stata colpita da un lutto, sempre per un incidente stradale.