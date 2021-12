Carabiniere investito da motorino in Sicilia (Ansa)

Carabiniere investito da giovane su motorino rubato. Era impegnato in un normale servizio di perlustrazione, un posto di blocco tra Palma e Marusa. Un carabiniere della stazione di Paceco (Trapani) è stato investito da un ragazzo in motorino.

Un diciottenne di Erice lo ha travolto in mezzo alla carreggiata: lui non s’è fatto niente, il carabiniere ha subito vari traumi contusivi a addome e torace (8 giorni di prognosi dopo la visita in ospedale).

Il ragazzo si è accorto dei carabinieri, ha prima decelerato, come per fermarsi all’alt intimato dai militari. Poi, improvvisamente, ha dato gas. Voleva fuggire, scappare il più lontano possibile, perché il ciclomotore, come è risultato al controllo successivo, era stato rubato due giorni prima.

Inevitabile lo scontro, il carabiniere gli si è parato davanti mettendo a rischio la sua incolumità. Finiti a terra, il collega lo ha subito bloccato. Il giovane è stato alla fine processato per direttissima. Arresto convalidato, il giovane dovrà presentarsi alla polizia giudiziaria 3 volte a settimana. Il ciclomotore è stato invece restituito il mezzo alla legittima proprietaria.