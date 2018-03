PIACENZA – È stato liberato Moustafa Elshennawi. Il suo nome è diventato conosciuto dopo il brutale pestaggio a Luca Belvedere, il carabiniere picchiato a Piacenza durante una manifestazione. Un gruppo di carabinieri era stato costretto a indietreggiare di fronte all’avanzata del corteo, il militare è inciampato, alcuni manifestanti hanno iniziato a colpirlo con calci e pugni e infine Moustafa gli ha rubato lo scudo e glielo ha scaraventato addosso. Luca Belvedere riportò danni alla spalla. Seguirono polemiche politiche, la caccia al colpevole, le foto per il riconoscimento fatte circolare su Facebook e nelle chat Whatsapp della polizia. Alla fine lo presero, Moustafa.

Come riporta il Tempo, Moustafa ha ottenuto i domiciliari dopo il ricorso al tribunale del Riesame presentato dai sindacalisti del Cobas. “Siamo uomini d’azione e vorrei ringraziare tutti coloro che hanno condiviso le manifestazioni di sostegno per Mustafa”, ha scritto Mohamed Ali Arafat, sindacalista a Piacenza, per annunciare l’avvenuta scarcerazione.