Carabiniere ubriaco provoca incidente e discute con gli automobilisti VIDEO

Un carabiniere, visibilmete ubriaco, è stato ripreso mentre era in strada e diffuso su Telegram da alcuni passanti. È successo a Villa Literno in provincia di Napoli e l’episodio ha provocato sgomento anche nei cittadini che hanno deciso di soccorrere l’uomo in divisa.

Carabiniere ubriaco provoca incidente

Nel filmato si sente l’automobilista coinvolto dire al militare che avrebbe chiamato la Polizia: “A noi ci sequestrate le macchine, e voi andate in giro ubriachi”. Il militare farfuglia qualche frase incomprensibile, e appare visibilmente smarrito, barcollando in alcuni momenti mentre si mette al telefono.

Non era in servizio. Ora è stato sospeso

I video diffusi nel web mostrano il carabiniere mentre barcolla e tenta di chiamare qualcuno con il suo cellulare ma è in evidente stato confusionale. Secondo quando si è appreso, il militare non sarebbe stato in servizio, sebbene indossasse la divisa, e avrebbe provocato un incidente senza particolari conseguenze. Il carabiniere, scrive Today, sarebbe stato sospeso dall’Arma e sta ora affrontando un programma di sostegno e recupero.

