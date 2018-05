Carabinieri: online il bando di concorso per duemila aspiranti Allievi, i requisiti

ROMA – E’ online, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, il bando di concorso per il reclutamento di duemila aspiranti allievi Carabinieri, aperto anche ai civili e ai minori. Le domande di partecipazione [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,Ladyblitz – Apps on Google Play] potranno essere inviate a partire da martedì 16 maggio ed entro e non oltre il 14 giugno semplicemente compilando il format che è disponibile sulla sezione dedicata del sito del Ministero dell’Interno.

I posti sono suddivisi tra quattro diverse aliquote: 1.056 sono quelli riservati ai VFP1 in servizio, 452 posti per i VFP1 in congedo e VFP4 sia in servizio che in congedo, 460 a tutti coloro che non hanno superato il ventiseiesimo anno di età e, per finire, 32 posti ai concorrenti in possesso dell’attestato di bilinguismo.

Il bando di concorso è aperto anche ai minorenni. Per partecipare, infatti, è sufficiente aver compiuto 17 anni e non averne compiuti 26 alla scadenza del tempo indicato. Si deve possedere la cittadinanza italiana ed anche un diploma di maturità. Questi sono i requisiti per i civili.

Per quanto riguarda, invece, i militari e i congedati, servono il diploma di scuola media, aver massimo 28 anni di età al termine della scadenza del bando, aver trascorso almeno 7 mesi continuativi di servizio per i VFP1 e non aver partecipato nel 2018 ad altri concorsi per le carriere iniziali delle forze di Polizia, come ad esempio per la Polizia Penitenziaria. Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito ufficiale del bando o iscriversi al gruppo su Facebook dedicato, in cui si può interagire con gli altri candidati.