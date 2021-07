Il Maresciallo dei Carabinieri Virgilio Busto, medaglia Mauriziana e Cavaliere della Repubblica, è morto giovedì 22 luglio, a quasi 87 anni. Per più di venti anni ha comandato la Sezione Motociclisti del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri di Milano. I funerali ci saranno lunedi 26 luglio a Rovegno (Genova).

Morte Maresciallo Virgilio Busto, carabiniere e guzzista

Una vita nell’Arma dei Carabinieri dove era entrato 18enne, e migliaia di chilometri in sella alla sua Guzzi per servizio o per passione. Virgilio Busto, oltre ad essere un Carabiniere per sempre, classe 1934, era anche un appassionato e fedele guzzista, come testimoniano la cura per il suo Falcone 500 Sport degli anni ’50 e i chilometri fatti alle innumerevoli e prestigiose gare, come i Trofei internazionali di Pavia e le 14 Milano-Taranto.

Tra i ricordi di chi lo ha conosciuto spicca il merito di aver cresciuto professionalmente e umanamente molti Carabinieri, i “suoi ragazzi”, i “suoi Gatti”, durante gli anni di Comando nel capoluogo meneghino e che ancora oggi ne parlano con molto rispetto e riconoscenza. Aveva di recente partecipato alla registrazione dei contributi per il centenario della Moto Guzzi, di cui per l’Arma era stato uno dei collaudatori.