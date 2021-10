Il luogotenente Carica Speciale Roberto Brucoli, domenica 24 ottobre è morto a causa di un male incurabile. Brucoli, 56 anni, era in servizio al Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Giulianova.

Il Carabiniere Roberto Brucoli muore a 56 anni

Brucoli si era arruolato nel 1985 ed aveva prestato servizio in Sicilia prima di essere trasferito in Abruzzo, prima a Fossacesia poi a Giulianova. Era tra i migliori investigatori dell’Arma in servizio a Giulianova. Per questa ragione, per le sue brillanti operazioni di servizio, nel giugno scorso aveva ricevuto un encomio da parte del Comandante della Legione Carabinieri Abruzzo e Molise.

Roberto Brucoli era sposato ed aveva due figli

Sposato e con due figli, Brucoli era molto apprezzato dai colleghi. Uno dei figli ha seguito le sue orme. Oltre che dall’Arma, il luogotenente era molto apprezzato dai cittadini per la sua cortesia e disponibilità.

All’attivo aveva anche sei missioni all’estero, in particolare in zone pericolosissime come l’Afghanistan e l’Iraq.

Le esequie si svolgeranno a Giulianova domani, martedì 26 ottobre. Appuntamento per chi vuole dare l’ultimo saluto a Roberto Brucoli alle ore 10, presso la chiesa di San Pietro Apostolo.