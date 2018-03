TORINO – Grida disumane, botti e un frastuono incredibile. Sono circa le 22 di mercoledì 7 marzo e in un condominio di Poirino, nel torinese, un uomo chiama il 112 per avvertire i carabinieri di ciò che pensa stia accadendo nella casa del vicino: “Il mio vicino di casa è fuori di testa. Litiga con la moglie e il figlio, grida e urla. Venite presto! Temo per la loro incolumità”. Peccato che l’uomo in questione, in realtà, stava esultando per il secondo gol della Juventus contro il Tottenham, la rete di Paulo Dybala che ha permesso ai bianconeri di qualificarsi ai quarti di finale di Champions League.

A riportare la notizia è TorinoToday. Arrivati a destinazione, i carabinieri hanno suonato al campanello della famiglia segnalata dal vicino di casa. Hanno trovato festeggiamenti: la Juventus aveva appena passato il turno di Champions League contro il Tottenham.

Il chiarimento è arrivato subito dopo. “Noi litigare, ma dice davvero?”, ha chiesto il padrone di casa, sfegatato supporter della formazione bianconera. “Quelle che sono state sentite erano le grida per il gol di Dybala!”. Al carabiniere non è restato altro che spiegare che cosa fosse accaduto e tornare in caserma.