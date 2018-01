ROMA – “Non ho mai dato informazioni su nessuna inchiesta giudiziaria. Ho subito chiarito il 23 dicembre del 2016, con dichiarazioni spontanee, le circostanze in cui al dottor Luigi Ferrara, presidente di Consip, che mi ha chiesto un parere sull’opportunità di ricevere un imprenditore, ho risposto quello che ne pensavo. Non ho nulla da rimproverarmi”. Lo dice il generale Tullio Del Sette, comandante uscente dei Carabinieri – intervistato dal Corriere della Sera – nel giorno del cambio al vertice dell’Arma. Le pesa lasciare con un’inchiesta ancora aperta?

“A me pesa comunque lasciare l’Arma. Ma lo faccio con grande serenità. So che sarà nelle mani solide e capaci del mio successore, Giovanni Nistri”. L’ipotesi di rivelazione di segreto nell’inchiesta Consip “è stato un motivo di profonda amarezza – afferma -. Ma forse questa espressione non rende abbastanza quella che vivo come una Via Crucis”. Del Sette si dice “sereno” sul proprio operato: “Mi ispiro ad alcune regole di condotta. E una è fare sempre quello in cui credo”, ma “il dubbio che gli attacchi possano derivare da qualche decisione che ho preso c’è”. Attacchi dall’interno dell’Arma o da fuori? “Io sono portato a credere sempre alla buona fede dei carabinieri. Dunque, penso e spero che provengano da fuori”.

“Per l’Arma il passaggio di consegne al vertice è fisiologico. Per me è l’occasione unica per ringraziare il generale Tullio Del Sette per il lavoro fatto con dedizione totale e spirito di servizio, che ha caratterizzato gli oltre 45 anni in cui ha indossato l’uniforme”. Ha detto il premier Paolo Gentiloni durante la cerimonia di avvicendamento al vertice dell’Arma. “Sono diminuiti i reati grazie all’impegno straordinario delle forze dell’ordine”, ha aggiunto Gentiloni.