FOGGIA – Un incidente è avvenuto questa mattina, 5 dicembre, sulla strada statale 16 ‘Adriatica’ al km 691,000 vicino Carapelle. Per motivi ancora da accertare, una Daewoo Matiz, con a bordo una donna con la figlia, è stata tamponata da un camion, finendo contro il guardrail. Sia la donna che la bambina sono rimaste ferite.

Sul posto, scrivono i media locali, presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e il ripristino del normale flusso del traffico nel più breve tempo possibile. A causa dell’incidente, è stata provvisoriamente chiusa la carreggiata in direzione nord (Foggia) e il traffico è deviato in loco.