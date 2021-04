Grave incidente stradale in Sardegna nel pomeriggio di giovedì 1 aprile sulla statale 130 all’altezza dei magazzini Metro, in direzione Carbonia, alle porte di Cagliari: un tir è finito fuori strada.

Il conducente è rimasto ferito ed è ancora incastrato nell’abitacolo, mentre solo dopo ore i vigili del fuoco sono riusciti a liberarlo in sicurezza.

La dinamica dell’incidente sulla statale 103 a Carbonia (Cagliari)

L’incidente è avvenuto all’altezza del chilometro 4 in direzione Carbonia. Per cause non accertate il conducente del mezzo pesante ha perso il controllo, finendo fuori strada.

L’autoarticolato si è ribaltato su un lato e il guidatore è rimasto intrappolato all’interno del mezzo pesante. Sul posto hanno operato diverse squadre dei vigili del fuoco che stanno tentando in tutti i modi di liberare il ferito per affidarlo alle cure dei medici. Sul posto anche il 118, gli agenti della polizia stradale e il personale dell’Anas.