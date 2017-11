CARBONIA – Una giovane di 25 anni di Carbonia (Sardegna) è morta nella mattinata di giovedì soffocata dopo aver ingerito del cibo a colazione. I carabinieri, che sono intervenuti in un’abitazione della città, hanno escluso al momento altre cause per il decesso. Il corpo della giovane è stato affidato ai familiari e non è stata disposta l’autopsia.

