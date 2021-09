Carcere di Bologna, 3 detenuti aggrediscono 4 poliziotti e li mandano in ospedale FOTO ANSA

Tre detenuti hanno aggredito giovedì in carcere a Bologna quattro agenti di polizia penitenziaria, che hanno riportato contusioni varie. Lo segnala la Fp-Cgil, esprimendo solidarietà alla polizia penitenziaria: i feriti hanno avuto prognosi dai due ai 18 giorni: “La situazione della casa circondariale continua a essere potenzialmente esplosiva, anzi il tasso di sovraffollamento è ulteriormente in crescita e i detenuti presenti sono più di 740”.

Carcere, botte e sucidi: non solo Bologna

Sempre giovedì un detenuto ha tentato il suicidio nel reparto semiliberi, sventato dall’intervento del personale. La Cgil “torna a chiedere misure urgenti per alleviare le condizioni di detenzione e migliorare quelle lavorative del personale perché non ci rassegniamo all’idea di un Istituto penitenziario che ormai ha bisogno di eroi”.

“Ricordiamo – dicono Giovanni Battista Durante, segretario generale aggiunto del Sappe e Francesco Campobasso, segretario nazionale – che ogni hanno, nelle carceri italiane, si registrano circa 10.000 episodi tra aggressioni, colluttazioni e ferimenti. I tentativi di suicidio sono circa 1.500 ed i suicidi circa 50“.

Una violenza continua contro i poliziotti

Carceri, 50 episodi di violenza contro gli agenti di polizia penitenziaria negli ultimi due mesi. Il bilancio del sindacato della polizia penitenziaria: “Circa 50 aggressioni ed episodi di violenza di detenuti al personale penitenziario. Con un centinaio di agenti che hanno dovuto far ricorso a cure mediche; episodi di rivolte con personale sotto sequestro per ore; quantitativi di stupefacenti di vario genere sequestrati in cella; una decina di telefonini, sim, caricatori rinvenuti”.