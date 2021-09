Un detenuto del carcere di Firenze Sollicciano ha strattonato, poi colpito con due schiaffi e quindi morso all’addome un agente. Lo denuncia il sindacato di polizia penitenziaria Osapp. L’agente è stato accompagnato al pronto soccorso per le cure necessarie. L’aggressione si è verificata per futili motivi.

L’aggressione al poliziotto nel carcere di Firenze Sollicciano

Giuseppe Proietti Consalvi, vice segretario generale dell’Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria (Osapp) spiega: “Il personale è stanco di subire invettive e aggressioni gratuite da parte dei detenuti, che sembrerebbero agire in tale modo perché graziati da eccessivo buonismo. Chiediamo a gran voce che l’azione disciplinare abbia il suo corso. Affinché i detenuti rispettino le regole interne e questo a garanzia dell’ordine e della sicurezza. Questa situazione è intollerabile. Non può più tardare un energico intervento dei vertici regionali che sono ampiamente al corrente della grave situazione del carcere di Sollicciano e del Dap prima che a Firenze accada qualcosa di irreparabile poiché il personale è allo stremo ed esausto”.

Una violenza continua contro i poliziotti

Carceri, 50 episodi di violenza contro gli agenti di polizia penitenziaria negli ultimi due mesi. Il bilancio del sindacato della polizia penitenziaria: “Circa 50 aggressioni ed episodi di violenza di detenuti al personale penitenziario, con un centinaio di agenti che hanno dovuto far ricorso a cure mediche; episodi di rivolte con personale sotto sequestro per ore; quantitativi di stupefacenti di vario genere sequestrati in cella; una decina di telefonini, sim, caricatori rinvenuti”.