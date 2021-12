Un detenuto aggredisce i poliziotti. Nonostante avesse ricevuto una sola dose di vaccino ha preteso dal medico del carcere di ottenere il Super Green Pass. Ma di fronte al suo rifiuto ha dato in escandescenza, brandendo una lametta nascosta nel cappello e poi aggredendo i poliziotti della penitenziaria che tentavano di disarmarlo. Protagonista del fatto, avvenuto ieri mattina nei locali dell’infermeria della casa di reclusione di Orvieto, un detenuto marocchino. A riferire la vicenda è il Sappe, il Sindacato autonomo polizia penitenziaria.

L’aggressione nel carcere di orvieto

Il detenuto – in carcere fino al 2024 in esecuzione di una pena per i reati di rapina aggravata ed altro – nel divincolarsi, ha dato prima una testata ad un sovrintendente di polizia, poi, portato nel reparto isolamento per essere condotto in cella, ha afferrato violentemente un altro sovrintendente trascinandolo con sé e iniziando a colpirlo con pugni alla nuca. Contuso un altro poliziotto che nel frattempo è riuscito a fare uscire il collega dalla cella.

Sempre in base a quanto riferisce il Sappe, due dei poliziotti aggrediti, medicati al pronto soccorso, hanno riportato lesioni giudicate guaribili in 12 e 13 giorni. Lo stesso detenuto, qualche ora più tardi, ha anche incendiato il materasso della propria cella, rogo subito spento dal personale di polizia penitenziaria.

Le parole del Sappe

“Una storia di ordinaria follia, come purtroppo sempre più frequentemente accadono nelle carceri umbre e italiane”, commenta il segretario generale del Sappe, Donato Capece. “Servono interventi urgenti e strutturali – continua – che restituiscano la giusta legalità al circuito penitenziario intervenendo in primis sul regime custodiale aperto”.