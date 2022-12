Carcere di Rebibbia, detenuto si toglie la vita: sarebbe uscito di galera tra 6 mesi

Un detenuto che avrebbe finito di scontare la pena tra sei mesi stamattina si è tolto la vita nel carcere di Rebibbia a Roma. Si tratta dell’ottantaduesimo suicidio dall’inizio dell’anno, un numero mai così alto negli ultimi 10 anni. L’uomo, 30 anni di origine bengalese, aveva una condanna a meno di due anni per concorso in rapina. In primo grado era stato lasciato fuori dal carcere, ma a luglio in appello per un residuo di pena di un anno era stato portato nel carcere di Rebibbia. Sarebbe dovuto uscire il prossimo luglio ma stamattina si è impiccato in cella.

Forse dovresti anche sapere che…