Cardito (Napoli), si scontra con una volante della municipale e scappa: arrestato ricercato

ROMA – Con una utilitaria si scontra con una volante della municipale. Poi l’uomo, un 29enne di origine albanese, tra l’altro un ricercato, abbandona la macchina e fugge.

Ne nasce un inseguimento e alla fine l’uomo, il ricercato, viene trovato nel cortile di una scuola privata.

Tutto è avvenuto a Cardito, nel napoletano.

Dopo l’arresto è emerso che il 29enne, Klodian Mazari, era ricercato da settembre per associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti e sfruttamento della prostituzione, reati commessi nelle province di Napoli e Caserta tra il 2016 ed il 2017.

Mazari, trovato in possesso di un coltello, aveva anche fornito ai carabinieri un passaporto con generalità false.

Ora il 29enne è in carcere e dovrà rispondere anche di resistenza a pubblico ufficiale, rilascio di false generalità, possesso di un passaporto contraffatto e di un coltello. (Fonte: Agi.)

Coronavirus, record di multe: 9mila sabato. Troppi italiani in giro senza motivo

Record di multe per gli italiani che non rispettano le misure di contenimento da Coronavirus. Non bastano i richiami delle autorità, non basta la minaccia delle sanzioni e nemmeno gli appelli di attori e musicisti famosi: sono ancora tante le persone che violano le norme di distanziamento sociale, il lockdown. Troppe.

E qualche volta le violazioni avvengono per motivi banali. E’ il caso di un adolescente della provincia di Salerno che, per andare a trovare la fidanzata, ha rimediato una denuncia e una lunga ‘collezione’ di sanzioni.

Stando ai dati diffusi dal Ministero dell’Interno, nella sola giornata di sabato 4 aprile sono stati 229.104 i controlli sulle persone e 87.364 quelli su attività ed esercizi commerciali.

Le persone sanzionate amministrativamente per non aver rispettato le misure sugli spostamenti sono state 9.284, quelle denunciate per avere attestato il falso nell’autodichiarazione sono state 54, quelle denunciate per aver violato la quarantena sono state 10. I titolari di attività o esercenti sanzionati sono stati 173, le attività chiuse 27.