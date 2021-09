Carignano (Torino), auto si ribalta e prende fuoco: 21enne in gravi condizioni

L’auto esce fuori strada, si ribalta e poi prende fuoco. Il ragazzo, 21 anni, che era alla guida della macchina viene sbalzato fuori e ora versa in gravi condizioni. Tutto è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato, 11 settembre, sull’ex statale 20 a Carignano, Torino, poco dopo il confine con La Loggia.

La prima ricostruzione dell’incidente

Racconta Torino Today:

“Una Volkswagen Polo che procedeva in direzione di Carignano è uscita di strada ribaltandosi, restando su un fianco e successivamente prendendo fuoco. Il ragazzo che era alla guida, un 21enne italiano di Carmagnola, è stato sbalzato fuori dal veicolo riportando apparentemente gravi danni”.

Le condizioni del 21enne

Secondo le prime informazioni il ventunenne sarebbe grave ma non in pericolo di morte. Il ragazzo, racconta Torino Today, dopo l’incidente “è stato trasportato in ambulanza all’ospedale Cto di Torino. Non dovrebbe essere in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti, per spegnere il rogo, i vigili del fuoco di Carignano e Torino Lingotto. La dinamica dell’incidente, che non sembra avere coinvolto altri veicoli, è al vaglio dei carabinieri della compagnia di Moncalieri, che hanno richiesto l’accertamento sul tasso alcolemico all’ospedale. La strada è rimasta chiusa al traffico per un’ora per consentire tutte le operazioni in sicurezza”.