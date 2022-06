Carini (Palermo), bambino di 7 anni cade in piscina: ricoverato in gravi condizioni (Foto Ansa)

Un bambino di sette anni è ricoverato in gravissime condizioni dopo essere caduto in una piscina a Villagrazia di Carini, sul litorale di Palermo.

L’allarme è stato lanciato da un vicino che ha visto galleggiare a faccia in giù il piccolo nella piscina di una residenza di Villagrazia di Carini.

Immediatamente è scattata la macchina dei soccorsi; un’ambulanza del 118 ha trasferito il bimbo nell’ospedale palermitano di Villa Sofia. Le sue condizioni vengono definite disperate dai sanitari.

Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Carini che hanno avviato le prime indagini.

Ieri un altro bambino di quattro anni, Brian Puccio, è annegato mentre faceva il bagno davanti alla zona industriale di Termini Imerese davanti ai suoi genitori.

Bimbo di 4 anni muore annegato in mare a Termini Imerese

Il piccolo era con i genitori che a un certo punto sono stati richiamati dalle urla di alcune persone che lo hanno visto galleggiare in acqua a testa in giù.

Qualcuno ha tentato di prestare i primi soccorsi in spiaggia ed è stato chiamato anche il numero di emergenza ma poi sono stati gli stessi familiari, viste le condizioni disperate del bimbo che era cianotico e non respirava, a trasportarlo al pronto soccorso dell’ospedale Cimino di Termini Imerese. Per oltre un’ora i medici hanno cercato in tutti i modi di rianimarlo ma non c’è stato nulla da fare.