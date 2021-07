Carini (Palermo), porta del campetto di calcio gli cade in testa: morto 12enne (foto d’archivio Ansa)

Un bambino di 12 anni è morto dopo che gli è caduta in testa la porta del campetto di calcio dove stava giocando con alcuni coetanei. L’incidente è avvenuto in via Aldo Moro a Carini, un paese dell’hinterland palermitano, nel tardo pomeriggio di giovedì 8 luglio.

Il bimbo è morto sul colpo ed inutili sono stati i tentativi di soccorrerlo. I carabinieri sono sul posto per effettuare i rilievi e cercare di ricostruire la dinamica del tragico incidente.