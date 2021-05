Carla Fracci in gravi condizioni di salute, grande preoccupazione per l’étoile 84enne FOTO ANSA

Grande preoccupazione per Carla Fracci, l’étoile del teatro La Scala, che ha 84 anni, è in gravi e al momento imprecisate condizioni di salute. Lo rivela Il Corriere della Sera ricordando che l’étoile della Scala è una della ballerine più importanti al mondo. Legata indissolubilmente alla Scala di Milano, la Fracci nella sua lunga carriera ha portato la sua danza in tutto il mondo.

Le condizioni di salute di Carla Fracci

Scrive Il Corriere della Sera: “Grande apprensione ieri a Milano quando si è diffusa la notizia delle imprecisate ma gravi condizioni di salute in cui verserebbe Carla Fracci, nata il 30 agosto 1936, una delle ballerine più famose di tutto mondo ed orgoglio milanese della Scala, dove ha studiato per anni danza ed ha debuttato nel corpo di ballo nel ’55 ottenendo subito strepitosi successi: il suo debutto trionfale risale al 31 dicembre ’55”.

Le più belle interpretazioni di Carla Fracci

Tra le interpretazioni più indimenticabili di Carla Fracci ci sono quelle legate a personaggi femminili come Giselle, La Sylphide, Giulietta, Swanilda, Francesca da Rimini e Medea. Ha danzato coi più illustri partner del mondo della danza. Dai ballerini russi Rudolf Nureyev e Vladimir Vassiliev, passando per Paolo Bortoluzzi, fino ai più giovani Massimo Murru e Roberto Bolle. Di umili origini, il padre era alpino e la madre operaia, nel 1981 Carla Fracci venne eletta “prima ballerina assoluta” dal New York Times.