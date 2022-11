Carlazzo (Como), scontro tra moto e auto: morto 29enne

Un uomo di 29 anni è morto in un incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi, martedì 8 novembre, a Carlazzo, in provincia di Como. Secondo una prima ricostruzione, per cause ancora da accertare, il 29enne, alla guida di una moto, si sarebbe scontrato con un’altra macchina.

Sul posto, in frazione San Pietro Sovera, sono intervenuti un’auto medica, l’ambulanza della Croce Rossa di Menaggio e l’elisoccorso del 118 di Como. I carabinieri di Menaggio stanno accertando le cause del tragico sinistro. Seguono aggiornamenti,