Carles Puigdemont, il leader della Catalogna è stato scarcerato: “Sto bene, ad Alghero sono come a casa” (foto Ansa)

Carles Puigdemont, l’uomo che voleva staccare la Catalogna dalla Spagna, è stato scarcerato. Bagno di folla ad Alghero per l’ex presidente della Generalitat catalana.

Carles Puigdemont: “Alghero è come casa mia”

“Sto bene, qui sono come a casa”. Sono le parole che l’ex presidente della Generalitat catalana, Carles Puigdemont, ha rivolto alla stampa italiana mentre, scortato dal suo entourage, raggiungeva Porta Terra, sede di rappresentanza del Comune di Alghero, per incontrare il sindaco Mario Conoci e altri rappresentanti istituzionali locali.

Carles Puigdemont, l’ex presidente della Generalitat catalana terrà una conferenza stampa nelle prossime ore

Nel tardo pomeriggio l’eurodeputato catalano terrà una conferenza stampa per fare il punto della sua situazione giudiziaria alla luce dell’arresto avvenuto giovedì, su mandato delle autorità spagnole che lo accusano di spedizione per i disordini legati al referendum per l’indipendenza catalana.

La Catalogna

