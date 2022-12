Un uomo, Carlo Giancola di 72 anni, trovato morto in casa a Santa Maria del Molise (Isernia) e la moglie sospettata dell’omicidio. Accade la mattina della vigilia di Natale, quando i carabinieri sono intervenuti nell’abitazione dove è stato trovato il corpo dell’uomo, con una ferita alla testa provocata da un corpo contundente.

A dare l’allarme erano stati i vicini della coppia: i militari, giunti sul posto, hanno trovato l’anziano a terra esanime: per lui non c’era più nulla da fare. L’ipotesi è che sia stato colpito alla testa, ma sono ancora in corso ricerche per trovare l’arma del delitto. La moglie della vittima, colta da malore dopo l’accaduto, è stata condotta in ospedale.

Carlo Giancola, la procura indaga per omicidio volontario

La Procura di Isernia ha aperto un fascicolo per omicidio volontario: l’unica indagata è la moglie, 66enne, che, dopo essere stata visitata al Pronto soccorso di Isernia, è stata accompagnata in caserma per essere ascoltata.

Gli investigatori stanno effettuando i rilievi necessari per ricostruire la vicenda, al momento non è stata ritrovata l’arma del delitto. Davanti all’abitazione dei coniugi si è radunata una folla di persone incredule.

