Carlotta Benusiglio, giudici del riesame: “Fu suicidio. Marco Venturi non c’entra” (Ansa)

Secondo i giudici del tribunale del riesame di Milano, la stilista Carlotta Benusiglio è morta per suicidio: il suo fidanzato Marco Venturi non c’entra

“La morte di Carlotta Benusiglio è avvenuta per suicidio”: con queste parole i giudici del tribunale del riesame di Milano hanno confermato il provvedimento con cui il gip lo scorso marzo aveva rigettato la richiesta di arresto del fidanzato della stilista milanese trovata impiccata con una sciarpa ad un albero nei giardini di piazza Napoli, il 31 maggio di quattro anni fa, verso le 3:40 di notte.

“Il tribunale ritiene che non vi siano gravi indizi di colpevolezza a carico” di Marco Venturi, “avendo gli elementi acquisiti accertato – con un grado di rilevante probabilità – che la morte ” di Carlotta Benusiglio “sia avvenuta per suicidio”. Queste le conclusioni a cui sono arrivati i giudici del riesame di Milano.

Due tesi contrapposte

A differenza del pm che da poco ha chiuso le indagini per omicidio in vista della richiesta di processo nei confronti dell’uomo, i giudici ritengono che Carlotta Benusiglio si sia tolta la vita sia “sulla scorta delle analisi effettuate dai periti” ai tempi nominati dal gip Alfonsa Ferraro, “e prima ancora dai consulenti tecnici “che li hanno preceduti, sia valutando tutti gli elementi acquisiti che non consentono di ritenere che la morte di Benusiglio sia avvenuta ad opera di Venturi.

Il provvedimento del Riesame è agli antipodi dell’ipotesi della Procura. (Fonte: Ansa)