Ha ucciso la moglie e il figlio di soli 5 anni per poi tentare il suicidio lanciandosi dal balcone di casa: è accaduto intorno alle 3 nella notte tra giovedì e venerdì in una abitazione di Carmagnola (Torino). I Carabinieri hanno arrestato un italiano di 39 anni, Alexandro Riccio.

Aggiornamento ore 10:53.

Il duplice omicidio al culmine di una lite familiare perché lei voleva lasciarlo e lui non accettava la separazione. L’uomo adesso è ricoverato al Cto di Torino, non in pericolo di vita, piantonato in stato di fermo dai carabinieri intervenuti su segnalazione dei vicini di casa. Sono in corso i rilievi tecnici del Nucleo Investigativo del Comando provinciale di Torino.

Carmagnola, levi voleva lasciarlo

L’allarme nel cuore della notte lo hanno dato i vicini svegliati dalle urla di una lite. Nella casa del delitto ci sono ancora i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale e della compagnia di Moncalieri. Sono alla ricerca dell’arma dell’ennesima strage in famiglia. Probabilmente un oggetto contundente con il quale Riccio avrebbe ucciso la moglie Teodora Casasanta e il figlioletto Ludovico.

Lei aveva deciso di lasciarlo. E’ quanto emerge dai primi accertamenti dei carabinieri del Comando provinciale di Torino, intervenuti sul posto dopo l’allarme dato dal vicino di casa. L’assassino, sempre secondo i primi accertamenti, non avrebbe dunque accettato la volontà della donna, operatrice socio sanitaria di 39 anni, di interrompere la relazione coniugale con lui. Nel tentativo di suicidarsi lanciandosi dal balcone, l’uomo ha riportato una frattura composta dello sterno.

Il biglietto del padre omicida

Ha lasciato un biglietto, “vi porto via con me”, Alexandro Riccio. Secondo quanto si apprende dall’Ansa l’uomo si dice deluso per il rapporto di coppia e dichiara tutto il suo amore per le due vittime. Prima di buttarsi dal balcone di casa, l’uomo ha tentato di tagliarsi le vene dei polsi e poi si è buttato dal balcone, procurandosi la frattura di una vertebra, oltre a sterno e caviglia. Avrebbe anche ingerito un liquido, per il quale sta per essere sottoposto a visita specialistica. La prognosi, al momento, è di 60 giorni.