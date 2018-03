NAPOLI – Carmela De Rosa, 49 anni, è scomparsa da Sessa Aurunca, provincia di Caserta, lo scorso venerdì 9 marzo. Carmela De Rosa, originaria di Giugliano, venerdì è uscita per una passeggiata ed è scomparsa nel nulla. La donna è stata anche ripresa da alcune telecamere di sicurezza. I filmati sono stati mostrati dalla trasmissione “Chi l’ha Visto?”.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela.

Carmela si è trasferita nel casertano dopo la separazione e da circa sei anni vive con il nuovo compagno.

L’appello della nipote: “Mia zia non si trova da venerdì, abita in provincia di Caserta precisamente a Maiano (frazione di Sessa Aurunca, ndr), potrebbe essere ovunque”. Al lavoro per cercare di ritrovare Carmela anche i volontari della Protezione civile di Cellole, che in questi giorni stanno perlustrando a tappeto tutta la zona circostante al luogo della scomparsa con la speranza di riportare la donna a casa.