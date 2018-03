ROMA – Carmela De Rosa è scomparsa da Maiano di Sessa Aurunca cinque giorni fa e ora la famiglia ha lanciato un appello per aiutarli a ritrovarla.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela.

La donna originaria di Napoli viveva nella provincia di Caserta insieme al suo compagno e le ultime immagini in un filmato di videosorveglianza la mostrano mentre costeggia il fiume, per poi sparire nel nulla.

Subito sono scattate le ricerche vicino al fiume, ma di Carmela non c’è traccia e così la famiglia ha deciso di lanciare un appello durante la trasmissione Pomeriggio 5 condotta da Barbara D’Urso. La sorella Maria ha spiegato:

“Altre volte si è allontanata da casa. Ma viveva con mamma che ci chiamava e noi andavamo a cercarla, questa volta era troppo lontana e non potevamo fare nulla”.

Carmela aveva salutato le sorelle per messaggio come ogni mattina e poi aveva preso l’auto per andare dalla parrucchiera e a fare la spesa. Da tempo la donna soffriva di depressione ed era seguita dai medici per i suoi problemi. Negli ultimi 7 mesi, però, Carmela sembrava stare meglio, tanto che i medici le avevano anche tolto alcune medicine. Ora sorelle e compagno sperano che la donna torni presto a casa.