BARI – Ha indossato l’abito da sposa, accompagnata dal padre fino all’altare. Ma ad attendere Carmen D’Agostino col suo abito bianco nella chiesa di Barletta non c’era uno sposo. La ragazza, 27 anni, è diventata suor Maria Vittoria della Croce e ha preso i voti per intraprendere il suo percorso in convento.

La giovane Carmen aveva deciso da tempo di prendere i voti e ha scelto un bianco vestito da sposa per celebrare la sua unione con Cristo all’altare della concattedrale di Barletta davanti al vescovo Leonardo D’Ascenzo dell’Arcidiocesi di Trani Barletta Bisceglie. Antonio Palma su Fanpage scrive:

“Suor Maria Vittoria si è presentata all’altare della concattedrale di Barletta come in un vero re proprio matrimonio: accompagnata dal padre fino all’altare, con bouquet in mano e un lungo abito bianco con velo, sfilando tra amici e familiari seduti tra i banchi. Davanti a loro ha pronunciato i suoi voti nel corso della cerimonia e infine è stata vestita dell’abito monastico da una delle monache di clausura del monastero benedettino di San Ruggero a Barletta dove avrà inizio il suo noviziato canonico. Le foto dell’evento, che risale al 27 aprile scorso, ovviamente hanno attirato molta attenzione dopo la pubblicazione online, scatenando centinaia di commenti divisi tra lodi e critiche alla scelta della neo suora”.

