ROMA – Carmen Di Pietro era a bordo dell’autobus Atac (linea 63) esploso e andato a fuoco questa mattina, 8 maggio, in via del Tritone a Roma.

Tra i passeggeri del mezzo c’era anche la showgirl, scesa alla fermata precedente. “Sul pullman c’era puzza di bruciato, sono scesa e dopo qualche secondo l’esplosione”, ha detto la Di Pietro a Leggo.it.

“Non me l’aspettavo, per almeno una settimana non prenderò i mezzi. Sono sotto shock”. Una nota polemica sull’intervento dei soccorsi: “Mi aspettavo che arrivassero dopo due minuti, e invece c’è voluto un po’”.