Carnevale: ponte a scuola per festeggiare sugli sci? Impianti riaprono il 15, martedì 16 è carnevale

A carnevale si fa ponte a scuola per andare a festeggiare sugli sci? Molto probabile, anzi quasi certo, visto che gli impianti di sci riaprono (almeno nelle Regioni a zona gialla) lunedì 15 febbraio e il giorno dopo, il 16 febbraio, è martedì grasso e quindi si festeggia il carnevale.

Ma le scuole, che hanno appena riaperto dopo oltre due mesi di chiusura, faranno o no il ponte? Dipende dalle Regioni e dai singoli presidi. La provincia di Bolzano per esempio tradizionalmente chiude le scuole per tutta la settimana, Veneto, Friuli e Piemonte chiudono per tre giorni, dal 15 al 17. A Milano il carnevale si festeggia il 20, che cade di sabato, ma molte scuole anticipano la festa con due giorni di chiusura prima, quindi giovedì e venerdì.

Carnevale e sci, ponte a scuola lo decidono i presidi

La decisione finale in base all’autonomia scolastica spetta al preside di ciascuna scuola. Saranno quindi loro a decidere i giorni di chiusura per le feste di carnevale. E allora se le scuole chiudono e fanno ponte si può andare a sciare con tutta la famiglia, visto che gli impianti sono stati chiusi tutto l’inverno e finalmente ora possono riaprire.

Ma solo nelle Regioni gialle si scia. Da lunedì 15 febbraio, proprio giusto in tempo per le vacanze di carnevale, le piste, immacolate e bianchissime visto che nessuno le ha toccate finora, torneranno a essere aperte anche agli sciatori amatoriali. Con mascherina obbligatoria, capienza dimezzata in funivie e cabinovie e anche nelle seggiovie con la cupola paravento abbassata. Poi numero chiuso con un numero limitato di skipass giornalieri (proporzionati alla grandezza dell’impianto) che, sommati agli abbonamenti, garantiscano il distanziamento necessario in pista ma soprattutto all’ingresso dei mezzi di risalita e alle biglietterie.

Ponte a scuola, dopo carnevale c’è Pasqua

Tolto un ponte dopo poco più di un mese ce n’è un altro. La Pasqua infatti arriva presto nel 2021: il 4 aprile. Le scuole saranno chiuse da giovedì primo aprile a martedì 6 compreso. Niente ponte invece per il 25 aprile e il primo maggio, rispettivamente domenica e sabato. Ultimo ponte prima della fine dell’anno scolastico sarà invece quello della Festa della Repubblica. Il 2 giugno sarà mercoledì. E dunque permette un ponte di cinque giorni.