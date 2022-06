Caronte, picco nel week-end: si arriverà anche a 44°. Dovrebbe essere un sabato da caldo record, il prossimo: sono infatti 22 i centri urbani (un numero mai raggiunto quest’anno) previsti con il bollino rosso, che indica il massimo rischio caldo per tutta la popolazione, non solo per le fasce a rischio.

Sono Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma, Trieste e Viterbo. Oggi e domani i bollini rossi sono 19 (Bolzano, Brescia e Trieste sono ancora arancioni). Questo quanto emerge dal bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute.

La colonnina di mercurio continuerà a salire fino a raggiungere in alcune zone del Paese picchi di 44 gradi.

Ci aspetta un’altra settimana di passione

Già, ma quando verrà il giorno della liberazione da questo caldo soffocante? Meteo.it ha puntato una data, il 4 luglio.

“Potrebbe essere il giorno dell’indipendenza anche dal caldo africano della liberazione dalla canicola, se in seguito le temperature scenderanno gradualmente”.

Gradualmente, il che significa che Caronte stringerà la sua morsa per un’altra settimana. Secondo le previsioni meteo degli esperti de ilmeteo.it, l’ondata di caldo africano partita ormai da dieci giorni, è destinata a durare almeno un’altra settimana. I primi segnali di cedimento sono attesi al Nord non prima di mercoledì prossimo, 6 luglio.