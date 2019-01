BRINDISI – Ha sparato la moglie e poi, con la stessa arma, si è tolto la vita. La tragedia è avvenuta intorno alle 13.30 del 28 gennaio a Carovigno, in provincia di Brindisi. In un primo momento la donna era stata data per morta dagli investigatori, ma la moglie è ancora viva anche se in condizioni gravissime.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo ha afferrato un fucile e ha sparato alla moglie in un casolare nelle campagne tra Ostuni e Carovigno. Sul posto sono arrivati i carabinieri per i rilievi del caso, mentre la donna in condizioni disperate è stata soccorsa e trasportata all’ospedale di Ostuni. Al momento non è chiaro il motivo del gesto.