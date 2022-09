Carpi, due ragazzi travolti da un’auto mentre passeggiano: lei muore, lui è gravissimo

Due ragazzi stavano facendo una passeggiata e sono stati investiti stasera intorno alle 19,30 a Santa Croce. Per la ragazza, ventenne, non c’è stato nulla da fare, troppo gravi le ferite riportate in seguito al violento impatto.





di Redazione Blitz

Pubblicato il 2 Settembre 2022 - 08:48