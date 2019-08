MODENA – Li hanno trovati distesi uno accanto all’altra in una stanza d’albergo a Carpi, in provincia di Modena. Leonello Lombardi, emiliano di 74 anni, e sua moglie Graziella Possega, 67enne originaria della Slovenia, entrambi residenti a Carpi, sono morti così. Non è chiaro se si tratti di un doppio suicidio o di un omicidio-suicidio, ma le verifiche sono in corso.

Il dramma si è consumato giovedì mattina in una stanza dell’hotel Gabarda, in via Carlo Marx. Per farla finita la coppia ha utilizzato un consistente quantitativo di insulina e sonniferi. All’origine del drammatico gesto potrebbero esserci le gravi condizioni di salute in cui entrambi versavano.

I carabinieri sono sul posto e hanno avviato accertamenti per ricostruire le esatte cause della morte. A chiamarli è stato il gestore dell’hotel. Nella stanza, vicino ai corpi, c’erano confezioni di farmaci.

Fonte: Ansa